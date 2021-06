Richtigen Velosattel finden: So schmerzt dein Füdli nicht mehr

Frauen sitzen aufrechter als Männer

Der Ergonomiespezialist Ergon aus Koblenz in Deutschland hat über mehrere Jahre hinweg Velofahrer und Velofahrerinnen befragt und in einer Analyse festgestellt, dass Frauen auf dem Velo vornehmlich gerade sitzen und der Druck somit weiter vorne liegt, was den Genitalbereich stärker beansprucht. Bei Männern hingegen liegt der Druck eher auf dem Dammbereich, was oftmals ein Auslöser für unangenehme Taubheitsgefühle sein kann.