Ausflugstipp Neuchâtel: Mit dem Schiff auf dem Neuenburgersee

Der letzte Belle-Époque-Halbsalondampfer der Schweiz wurde 1912 von der Escher Wyss AG in Zürich gebaut. Da die Neuchâtel mit einem umklappbaren Kamin, demontierbaren Lüftern und einem in den Rumpf eingebauten Salon speziell tief konstruiert ist, kann sie unter allen Brücken des Zihl- und Broye-kanals hindurchfahren. Ab 1913 verkehrte sie täglich zwischen Neuchâtel und Biel – doch bereits ein Jahr später nahm dieser Fahrplan ein jähes Ende und die Befahrung der Route reduzierte sich auf warme Sonntage. Ab 1961 wieder regelmässig auf Fahrt, 1965 aufgrund gesunkener Nachfrage bereits wieder ausser Dienst gestellt, nach einem Kesselschaden 1969 ausrangiert: Die Neuchâtel hatte es nie leicht.

Von da an verbrachte sie ihre Tage im Hafen von Neuenburg als Restaurantschiff, bis sie 1999 vom neu gegründeten Verein Tripavor gekauft wurde. Der Verein verfolgte das enthusiastische Ziel, das Schiff wieder in Betrieb zu setzen. Da jedoch die ursprünglichen Maschinen der Neuchâtel beim Umbau zum Restaurant verschrottet worden waren, mussten neue her.

Tipps rund um den See

Die kleinen, farbig gestrichenen Holzkabäuschen am Hafen von Neuenburg verwandeln sich im Sommer in gemütliche Hafenbars. Hier kann man zum Beispiel bei Le Cabanon Du Naturiste ein Glas Naturwein bestellen und es sich am See gemütlich machen.