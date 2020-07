Bern soll mehr Farbe erhalten

«Mit dem Septipus-Böötli ist die Aare nun auch schiffbar»

Auf der Aare wurde ein neues Kunstprojekt vorgestellt, das die Stadt Bern farbiger machen soll. Wer auf der Aare bööteln will, kann dies neu mit siebenarmigen Gummi-Kraken tun.

Bern soll noch bunter werden! Mit Kunst will die Marketingfachfrau Cordelia Hagi dieses Ziel erreichen. 2015 wurde der Verein Delia ins Leben gerufen, um der Region Bern eine «Attraktion mit internationaler Ausstrahlung zu verschaffen», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Weitere Projekte geplant

Auch Gemeinderat und Delia-Vereinspräsident Reto Nause war bei der Einweihung mit an Bord: «Die Einweihungsfahrt war wunderbar.» Mit einem Augenzwinkern erinnerte der CVPler an die Kultworte von «Mister Corona» Daniel Koch, die Aare werde «bebadbar» sein. «Mit dem Septipus-Böötli ist sie nun auch schiffbar», so Nause.