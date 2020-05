Gelbe Karte als Bestrafung

Mit dem Spucken auf dem Fussballfeld ists bald vorbei

Wenn in den Topligen weitergekickt werden sollte, wird diese Praktik wohl der Vergangenheit angehören. Bei Spuck-Missachtungen stehen gar Verwarnungen im Raum.

Die Topligen in Europa strengen sich derzeit gehörig an: Serie A, Premier League, Bundesliga, La Liga – während die Corona-Kurven abflachen, wollen sie alle endlich wieder mit dem Fussballspielen beginnen. In Deutschland steht mit dem 9. Mai bereits ein Startdatum im Raum, in England mit dem 8. Juni ebenfalls.

Speichel bleibt stundenlang auf dem Platz

Der Speichel, der das Virus in sich trägt, könnte stundenlang auf dem Feld bleiben und so weitere Personen anstecken, bestätigen Wissenschaftler. «Es besteht auch die Gefahr, dass es aerosoliert wird. Das heisst, die kleinsten Teilchen des Speichels könnten dann als eine Art Dunst herumschweben und so mit vielen Spielern in Kontakt kommen», erklärte Ian Brierley, Virologe an der Cambridge Universität, gegenüber der britischen Zeitung.