Fussball-Podcast «Anderi Liga»: «Ronaldo beschädigt sein Vermächtnis»

Fussball-Podcast «Anderi Liga» : «Mit dem Wechsel nach Saudiarabien beschädigt Ronaldo sein Vermächtnis»

In Folge 41 des Fussball-Podcasts «Anderi Liga» sprechen 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Journalist Fabian Ruch natürlich auch über den spektakulären Transfer von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr FC.

In der 41. Folge im Fokus: Das Thema Cristiano Ronaldo. Der pompöse Wechsel des Portugiesen nach Saudiarabien könnte problematisch sein, sind sich beide einig.

Darum gehts Friede, Freude, Fussball: Mit dem Clubfussball kehrt auch der Podcast «Anderi Liga» zurück.

In Folge 41 wird einige Zeit dem Thema Cristiano Ronaldo und dessen Transfer gewidmet.

Auch die Transfers um Europas Topclubs und die Personalie Yann Sommer werden besprochen.

Endlich wieder Fussball! Wobei: War da mal eine Pause? Erstmals im neuen Jahr meldet sich der 20-Minuten-Fussball-Podcast «Anderi Liga». Und natürlich reden Tobias Wedermann und Fabian Ruch über die Begegnungen und die Transfergerüchte in den letzten Tagen. Es geht um Chelsea, das einen desolaten Eindruck hinterlässt, und um Teams wie Real Madrid und Liverpool, die dringend frische Kräfte benötigen.

Und es geht um Bayern München, das stark am Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer interessiert ist. NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch legt sich fest: «Alles spricht dafür, dass dieser Transfer bald klappt. Es geht nur noch um die Ablösesumme und darum, dass Gladbach einen neuen Torhüter verpflichten kann. Wenn die Bayern einen Spieler aus der Bundesliga wollen, bekommen sie ihn immer.»

Sommer-Transfer im Fokus

Für 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann ist die Sache noch nicht ganz so fix und er hat das Gefühl, dass man in Gladbach leicht überfordert ist mit dem Interesse an ihren Stars. Er findet aber, dass dieser Wechsel für Sommer interessant sein könnte – und glaubt, dass sich Sommer mit einer starken Rückrunde gar durchsetzen könnte bei den Bayern. «Wenn Manuel Neuer auf einem Bein stehen kann, spielt er wieder bei den Münchnern», winkt Ruch ab.

Zudem wird in Folge 41 von «Anderi Liga» auch darüber debattiert, warum es eigentlich eine Winterpause braucht. Schliesslich würde das Wetter selbst in der Schweiz derzeit Spiele zulassen. Und gerade in der Altjahreswoche wären die Stadien brechend voll, weil die Welt zumindest ein bisschen stillsteht. Fabian Ruch, einige Jahre älter als Tobias Wedermann, erinnert sich daran, wie früher Hallenturniere für Unterhaltung sorgten in der Winterpause. Was Wedermann ganz unromantisch kommentiert: «Heute ist der Kalender so voll, es geht um Geld, Trainingslager-Deals und Sponsoren – da bleibt keine Zeit für Spassturniere.»

Tore und Taktiken, Transfers und Tumulte

Wie beendet ein Superstar seine Karriere würdevoll?

Ein grosses Thema in der aktuellen Podcast-Episode ist der Transfer von Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr nach Saudiarabien. Wedermann erzählt, was dieser Wechsel des Megabrands CR7 für Auswirkungen auf Social Media hat. Er versteht Ronaldo, weil der Portugiese in den kommenden Jahren gemäss Berichten rund eine halbe Milliarde Franken verdienen könne. Andererseits ist auch ihm klar, dass Ronaldo nicht mehr so stark im Blickfeld stehen wird wie in einer Topliga. «Er liess sich ja bei allen grösseren Clubs in Europa anbieten», sagt Ruch, «aber es fand sich einfach kein Club für Ronaldo.»

Cristiano Ronaldo bewegt die Gemüter – und auch Wedermann und Ruch. Die beiden diskutieren ausführlich darüber, wie es mit dem 37-Jährigen nun weitergehen könnte. Und ob die Liga in Saudiarabien auf einmal in den Fokus rücken könnte. Und nicht zuletzt werfen sie die Frage auf, wie ein Superstar seine Karriere eigentlich beenden sollte. Ronaldo ist ja längst nicht der erste Topfussballer, der seine letzten Jahre nicht in Europa verbringt. Fabian Ruch findet, dass Ronaldo gerade dabei ist, sein Image und sein Vermächtnis schwer zu beschädigen. «Vielleicht ist es aber auch erneut diese westeuropäische Sicht auf die Dinge, die uns solche Transfers eher kritisch sehen lässt. Wäre ein Transfer nach Brasilien oder in die USA wirklich so viel besser gewesen?», fragt Wedermann.

Tobias Wedermann und Fabian Ruch melden sich auch 2023 regelmässig, um über alle relevanten Themen im Fussball zu sprechen. «Anderi Liga» ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

