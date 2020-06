«Mit dem Weisswein kommt das Französisch von alleine»

Divertimento entdecken Westschweiz

Mit dem Bus durch die Romandie

Das Cabaret-Duo Divertimento geht in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus auf einen Roadtrip und nimmt seine Fans mit. Via Facebook, Instagram und Tiktok bist du bei Jonnys und Manuels Abenteuern in den Waadtländer Alpen, dem Unterwallis, am Genfersee, im Jura und im Freiburgerland mit dabei. 20 Minuten ist Medienpartner.