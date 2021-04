Neue Funktion : Mit dem Zeitraffer von Google Earth kannst du Gletscher schmelzen sehen

Der Online-Atlas von Google bekommt eine neue Funktion. Das Zeitraffer-Tool soll die topografischen und geografischen Veränderungen auf der Welt veranschaulichen.

Der digitale Weltatlas Google Earth bekommt eine Zeitraffer-Funktion, mit der der Wandel einzelner Landstriche in den vergangenen Jahrzehnten sichtbar wird. Mit der Timelapse-Funktion kann man etwa sehen, wie Gletscher abschmelzen, Städte wachsen und der Regenwald zurückgeht. Für die Funktion wurden 24 Millionen Satelliten-Aufnahmen aus 37 Jahren zusammengeführt. In Zukunft sollen jährlich weitere Bilder dazukommen, wie Google am Donnerstag ankündigte.