Neue Massnahme – Mit dem Zertifikat droht an Weihnachten Krach

Kantone reagieren negativ

Der Bundesrat hat die neuen Massnahmen bis am Mittwoch bei den Kantonen in Konsultation gegeben. Voraussichtlich am Freitag wird er darüber entscheiden. Die Kantone reagieren mehrheitlich negativ auf das Zertifikat für private Treffen.

Der Berner Regierungsrat erachtet die Zertifikatspflicht im Familien- und Freundeskreis als nicht kontrollierbar. «Er befürchtet, dass so die Spaltung in vielen Familien noch weiter vorangetrieben wird, was gerade vor den Weihnachtstagen unbedingt zu vermeiden ist», schreibt er in einer Medienmitteilung. Auch der Kanton Uri äussert sich in einer Medienmitteilung gegen das Vorhaben. Diese Massnahmen seien weder praxistauglich noch kontrollierbar.