Kandidaten im Verhör: Mit den Hearings beginnt die heisse Phase im Bundesrats-Wahlkampf

Die anderen Parteien befragen die Kandidatinnen und Kandidaten am 6. Dezember.

FDP, GLP, Grüne und SVP haben die Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei Bundesratssitze am 29. November zu Hearings eingeladen.

Bei wem müssen die Kandidatinnen und Kandidaten antraben?

Bei der FDP, der GLP, den Grünen und der SVP. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden einzeln angehört, pro Person dauert das Hearing circa eine halbe Stunde. Die SP und die Mitte führen ihre Hearings am 6. Dezember durch. Die FDP und die GLP teilen ihre Hearings auf zwei Termine auf. Am 29. November werden die Kandidaten der SVP befragt, am 6. Dezember die Kandidatinnen der SP.