Klimakleber in VW-Werk von Angestellten gestoppt

Klimaaktivisten schlossen sich einer Besucherführung im VW-Werk in Wolfsburg an.

Am Montagabend schlichen sich fünf Aktivistinnen und Aktivisten der «Aktion Autofrei» mit einer Besucherführung im Volkswagen-Werk in Wolfsburg an. Auf diesem Weg wollten sie sich in der Produktionsstätte festkleben und die Produktion anhalten oder zumindest behindern. Doch ihr Plan scheiterte.