«Harry Potter»-Autorin J.K. Rowling : «Mit den vielen Morddrohungen könnte ich mein Haus tapezieren»

Die Autorin der «Harry Potter»-Reihe, J.K. Rowling, erhält nach eigenen Angaben wegen ihrer umstrittenen Äusserungen in der Gender-Debatte zahlreiche Morddrohungen.

Rowling ist die Schöpferin von «Harry Potter». Die Romane wurden mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle verfilmt.

Die 56-jährige Schriftstellerin Joanne K. Rowling hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von trans Frauen mit Frauen ausgesprochen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wurden. Das brachte ihr viel Kritik ein .

«Ich habe inzwischen so viele Morddrohungen erhalten, dass ich das Haus damit tapezieren könnte», schrieb die Erfinderin von «Harry Potter » in einer Reihe von Tweets.

Demonstranten machen ihre Adresse öffentlich

Besorgnis habe bei ihr nun ein auf Twitter geteiltes Foto ausgelöst, auf dem sich drei Schauspieler aus Protest gegen ihre Position an ihrer Privatadresse im schottischen Edinburgh zeigten, so die Autorin. Auf einem Bild, das im Internet kursierte, waren drei Personen zu sehen, die vor einem Eingangsportal Protestplakate in den Händen hielten, dahinter waren deutlich Strasse und Hausnummer zu sehen.