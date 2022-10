Basel: «Mit der Aktion trifft es die Falschen – ich war völlig aufgeschmissen»

Am Mittwoch wurde in der Bruderholzallee in Basel Luft an mehreren grossen Autos rausgelassen. Sehr zum Ärger einer betroffenen Frau. «Ich war völlig aufgeschmissen und musste den Mechaniker kommen lassen», sagt sie gegenüber 20 Minuten. (Symbolbild)

«Um etwa 12.30 Uhr stand die Polizei vor der Tür. Ich war total erschrocken», berichtet eine News-Scout am Donnerstag. Klimaaktivisten hätten an mehreren Autos an der Bruderholzallee, im als Nobelquartier bekannte Bruderholz, die Luft rausgelassen. So auch an ihrem Range Rover. «Die Polizei informierte mich und wollte wissen, ob mir etwas aufgefallen sei», so die 49-Jährige. Doch sie habe nichts gesehen. «Es muss in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden passiert sein», vermutet die alleinerziehende Mutter.