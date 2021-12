Jägermeister-Raser - «Mit der bedingten Strafe kommt der Fahrer gut davon»

Zwei Jahre Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen – bedingt: Der Jägermeister-Raser kommt nach seiner 247 km/h-Fahrt an einer unbedingten Gefängnisstrafe vorbei. Das zeigt die Anklageschrift zum Fall, die 20 Minuten vorliegt. Er ist auch deshalb brisant, weil das Parlament erst im September die Raser-Strafnorm in der Handlungsvorlage «Via Sicura» gelockert hat. So fällt künftig die Mindestgrenze von einem Jahr Gefängnis weg, zudem sind bei Raserdelikten auch wieder blosse Geldstrafen möglich.