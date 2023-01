Längstes Weltcup-Rennen: So gewinnt man die Lauberhorn-Abfahrt

Beat Feuz weiss, wie es geht: Der Emmentaler hat die Lauberhornabfahrt bereits dreimal (2012, 2018, 2020) gewonnen. Ein vierter Erfolg wäre der perfekte Abschluss seiner illustren Karriere. Aber auch Marco Odermatt möchte endlich seinen ersten Weltcupsieg in der Abfahrt feiern. Warum nicht am Lauberhorn, der mit fast 4,5 Kilometern längsten Abfahrtsstrecke im Weltcup? Damit das möglich ist, muss vieles zusammenpassen. Das gilt nicht nur für Odi, sondern für jeden Fahrer.

Das galt auch für Bruno Kernen, als er 2003 triumphierte. Er erinnert sich daran so: «Als ich gewann, stiess ich mich aus dem Starthaus und sagte mir: ‹Nur nicht zu tief, es geht noch weit.› Ich wusste, dass ich in Form bin und dass ich gutes Material hatte.» Denn dass man gutes Material benötigt, ist laut Kernen unbestritten.

«Man muss locker Ski fahren»

Er glaubt, «wenn man es mit der Brechstange versucht, funktioniert es in Wengen definitiv nicht». Und dann bringt der Berner Oberländer gleich selber Feuz ins Spiel. Wie dieser das schon mehrfach demonstrierte, «muss man locker Ski fahren. Aber das ist viel einfacher gesagt als getan. Ich glaube, das lockere Skifahren ist der Schlüssel in Wengen, neben der Physis, der Technik, dem Material und dem Mentalen, das optimal stimmen muss.»

Der 50-Jährige gibt zu bedenken: «Die erste Kurve nach dem Start wird in meinen Augen unterschätzt. Wenn ich diese verhaue, habe ich das Rennen verloren. Ich handelte mir im letzten Jahr, als ich da fuhr, acht oder neun Zehntel Rückstand ein, die hatte ich auch im Ziel. Ich vergab das Rennen also in der allerersten Kurve.» Er bilanziert am Ende: «Im Kernen- und Ziel-S kann man viel Zeit verlieren, aber ich würde diese nicht als Schlüsselstellen bezeichnen. Man kann von oben nach unten Zeit verlieren.»