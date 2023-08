Dättwil: Polizei fasst Zigaretten-Diebe

Geschmuggelte Zigaretten, die am Flughafen Zürich beschlagnahmt wurden. Aufgenommen am: 27.04.23.

Das Vorgehen war simpel: Ein Mann lenkte die Kassiererin des Spar in Dättwil AG ab, zwei andere nutzten die Gelegenheit, klauten mehrere Stangen Zigaretten und machten sich aus dem Staub. So passiert am Freitagabend, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.