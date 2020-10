Mit der Fantic Caballero kommt eine Kultmaschine zurück

Auch das Einstiegsmodell Scrambler 125 macht was her. Und das nicht nur optisch.

Doch egal, für welches Modell man sich entscheidet: Gefräste Gabelbrücken, gebürstetes Alu, Arrow-Enddämpfer, eine schöne Schwinge, eine gefräste Fussrastenplatte, LED-Scheinwerfer und Blinker machen das Bike zum Schönling. Zum gleichen Preis gibts kaum vergleichbares, auch wenn das eine oder andere Designteil beim genaueren Hinsehen nicht ganz so toll verarbeitet ist. Alle 3 Versionen verfügen über den gleichen Rahmen und Tank und auch die Motoren und deren Abstimmung sind in den jeweiligen Modellen gleich, das gilt auch für die sportliche Abstimmung bei allen Bikes.

Die 250er überzeugt mit einer gleichmässigen Leistungsentfaltung und genügend Kraft in allen Situationen. Natürlich hat die 500er mehr Bumms, aber der mittlere Motor ist die richtige Wahl für jene Biker, die nicht mit Hubraum protzen wollen und einfach entspannt unterwegs sein wollen. Wer im zweiten Gang ein Wheelie produzieren will – wer macht das heute noch? –, der muss die 500er mit 38 PS bestellen. Alle Bikes mit dem in China gefertigten Motor verfügen über eine sehr gutmütige Motorcharakteristik, die stressfreies Fahren in allen Alltagssituationen ermöglichen. Insbesondere Dank der moderaten Sitzhöhe von 845mm und dem geringen Gewicht: Die 125 er wiegt nur 130 Kilogramm, die 500er 145. So oder so wenig.