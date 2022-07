Hohe Wassertemperaturen: Mit der Hitze kommen jetzt die Quallen in Schweizer Seen

Quallen werden überwiegend mit dem Meer in Verbindung gebracht und nicht mit Schweizer Seen. Doch auch im Bodensee und im Zürichsee kann man Quallen begegnen.

An warmen Tagen mit hohen Wassertemperaturen ist es in geschützten Buchten im Bodensee und Zürichsee möglich, Quallen zu begegnen. «Aufgrund der länger anhaltenden Temperaturen ist im Verlauf der nächsten Wochen mit einem Auftreten von Süsswasserquallen im Zürichsee zu rechnen», heisst es bei der Zürcher Baudirektion auf Anfrage. Bei der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee IGKB erklärt ein Sprecher: «Sollten sich in diesem Sommer mit den auf uns zukommenden heissen Tagen und Wochen einzelne Teile des Bodensees auf über 25 Grad erwärmen, besteht eine reelle Chance, dass wieder Medusen im Freiwasser beobachtet werden können.»