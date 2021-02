Obdachlosigkeit in der Schweiz

In der Schweiz leben hunderte Menschen ohne Dach über dem Kopf - wie viele es tatsächlich sind, ist ein «blinder Fleck«, sagt Jörg Dittmann, Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit (FHNW). «Aber auch wenn wir in einem reichen Land wohnen, sollten wir uns diesem Widerspruch nicht verschliessen.« Der Professor führt mit seinem Forschungsteam derzeit eine Studie in den Grossstädten der Schweiz durch, im Sommer sollen konkrete Ergebnisse zum Ausmass und Gründe der Obdachlosigkeit vorliegen. Dittmanns Ziel: «Die Untersuchung soll nicht nur Zahlen liefern - sondern auch Verbesserungen.« Bislang wurden in sechs Städten Interviews mit Randständigen durchgeführt, Zürich und Luzern stehen noch aus. Erste Erkenntnisse zeigen bislang ein «Gefälle Richtung Romandie«, sagt Dittmann: In Genf sei die «Situation deutlich angespannter« als in anderen Städten.