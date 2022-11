Zürich: «Mit der Limmat-Verbreiterung fallen 187 Familiengärten ins Wasser»

In Zukunft soll das Areal so aussehen: Eine naturnahe Flusslandschaft mit Lebensräumen und Flora und Fauna.

Der Grund dafür: Vor über hundert Jahren wurde die Limmat zum Schutz vor Hochwassern und, um Land zu gewinnen, kanalisiert und begradigt. Weil dadurch eine grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen in und am Fluss verschwand und das Limmattal auch heute vor ganz grossen Hochwassern nicht überall sicher ist, will der Kanton Zürich den Fluss revitalisieren: Dies auf einem 3,2 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Limmatbrücke an der Stadtgrenze von Zürich und der Brücke Überlandstrasse vor Dietikon. Das Projekt soll ab 2027 angegangen werden, die Kosten betragen rund 70 Millionen Franken.