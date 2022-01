Beckenverletzung zugezogen - Mit der Rega abtransportiert – Skirennfahrer Kryenbühl mit schwerem Sturz

Nicht schon wieder, ist man geneigt zu denken: Denn der Skirennfahrer Urs Kryenbühl ist erneut schwer gestürzt. Dieses Mal im Europacup-Super-G-Rennen in Saalbach-Hinterglemm. «Der 28-Jährige hat sich beim Sturz eine Beckenverletzung, eine sogenannte Symphysensprengung zugezogen. Es wurden keine inneren Organe verletzt», teilt Swiss-Ski mit. Kryenbühl musste mit der Rega in die Schweiz überführt werden und wird bereits am Freitag in der Klinik Hirslanden in Zürich operiert.