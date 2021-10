Bundesrätin Sommaruga zur Strom-Zukunft in der Schweiz : «Mit der Sonne können wir mehr Strom erzeugen als mit vier Atomkraftwerken»

Vor zwei Wochen publizierte der Bund eine Studie zur Stromversorgung der Schweiz und warnte mit einem Worst-Case-Szenario vor möglichen Engpässen in der Zukunft. Energieministerin Simonetta Sommaruga erklärt, wie die Schweiz der Gefahr begegnen soll.

«Die Schweiz ist gut aufgestellt», so Sommaruga zu Beginn des Interviews mit dem «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Das in der Studie für 2025 errechnete Worst-Case-Szenario von Strommangellagen trete nur dann ein, wenn die Atomkraftwerke Beznau I und II sowie ein Drittel der französischen AKWs ausfalle und zudem die EU den Stromimport in die Schweiz beschränke. «Dann könnte die Schweiz ihren Strombedarf am Ende eines Winters unter Umständen während 47 Stunden nicht vollständig decken», sagt sie.