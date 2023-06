Zürich: Mit der Züri Fäscht-App kannst du dem Getümmel entkommen

In gut zwei Wochen ist es so weit: Mit einem Jahr Verzögerung startet das Züri Fäscht in die nächste Runde. Das sechstgrösste Volksfest der Welt findet normalerweise alle drei Jahre statt, aufgrund der Pandemie liegt das letzte aber vier Jahre zurück. Am Dienstag traten die Verantwortlichen vor die Medien, wobei der OK-Präsident des Züri Fäschts, Albert Leisner, sagte: «Theoretisch könnten wir bereits morgen starten.»