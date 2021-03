Die Luzerner Polizei stoppte den 35-Jährigen bei einer Kontrolle in Emmenbrücke Luzern. Mehrere Reifen des Sattelschleppers waren abgefahren und die Brems- und Lenkanlage war in einem schlechten Zustand.

Am Montagmorgen hat die Luzerner Polizei einen nicht betriebssicheren Sattelschlepper bei einer Kontrolle in Emmenbrücke LU angehalten.

Am Montag um 11.15 Uhr hat die Luzerner Polizei einen Sattelschlepper bei einer Kontrolle in Emmenbrücke gestoppt, teilt die Luzerner Polizei am Dienstag mit. Mehrere Reifen des Sattelschleppers waren abgefahren und Mängel an der Brems- und Lenkanlage waren feststellbar, heisst es in der Mitteilung weiter.