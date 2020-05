Idee aus Los Angeles

Mit diesem Anzug sollst du trotz Pandemie an Konzerte gehen können

Liveshows gehören zu den letzten Dingen, die im Rahmen der Coronavirus-Bekämpfung wieder erlaubt werden. Ein Kreativteam aus L.A. will Abhilfe schaffen.

Zwar haben mittlerweile viele Länder ihre Lockdown-Bestimmungen gelockert, wie vor der Covid-19-Pandemie ist das Leben aber noch lange nicht. Unter anderem, weil Events wie Konzerte und Festivals nach wie vor verboten sind – zumindest in der Nicht- Autokino-Variante . Gemäss den düstersten Experteneinschätzungen könnte das noch bis im Herbst 2021 so bleiben .

Das in Los Angeles stationierte Kreativstudio Production Club (kümmert sich normalerweise um Bühnenshows und Liveauftritte in den Bereichen Gaming, Tech und Musik) hat nun einen Anzug vorgestellt, der es Musikfans erlauben soll, wieder Gigs zu besuchen, ohne eine Ansteckung und damit Weiterverbreitung des Coronavirus zu riskieren.

Behälter für Getränke und Vape-Flüssigkeit

Ihren «Halbanzug» (nur die farbigen Teile gehören dazu) haben sie Micrashell getauft und er sieht aus, als würden die Protagonisten des Sci-Fi-Klassikers «Tron» gerade an einen Rave gehen. Ausgestattet ist das stylische Piece unter anderem mit einem N95-Filter und einem Luftausstsoss-System (wird sonst wohl recht heiss unter der Kuppel) sowie Kanistern für Getränke und Vape-Flüssigkeit.

Wer kann sich das leisten?

Noch existiert die Micrashell erst in der Theorie und in 3-D-Animationen. Wann sie Wirklichkeit werden soll, ist nicht bekannt. Ebenso nicht, wie teuer so ein Ding sein soll. Es darf jedoch vermutet werden, dass es richtig viel kosten würde. Die Entwickler haben dafür ebenfalls einen Plan: Die Suits sollen nicht von den Fans, sondern von den Venues und Openair-Veranstaltern gekauft und gestellt werden.