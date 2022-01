25 Spieler mit dabei – Mit diesem Aufgebot reist die Eishockey-Nati an Olympia nach Peking

Hockey-Nati-Trainer Patrick Fischer hat entschieden, mit welchen Spielern die Schweiz in Peking an den Start gehen wird.

Routinier Andres Ambühl ist bereits das fünfte Mal an Olympischen Spielen am Start.

Nati-Coach Patrick Fischer gibt am Dienstag bekannt, welche Spieler in China mit dabei sein werden.

Am 9. Februar beginnt für die Schweizer Eishockey Nati das Olympische Turnier in Peking.

Spitzenreiter ist dabei Stürmer Andres Ambühl, der in Peking 2022 nach Turin 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 und Pyeongchang 2018 bereits seine fünften Olympischen Spiele absolviert. Für Verteidiger Raphael Diaz werden es die vierten Spiele, während Yannick Weber, Denis Hollenstein und Simon Moser jeweils zum dritten Mal an einem Olympischen Turnier teilnehmen.

Keine NHL-Stars in Peking mit dabei

In Chinas Hauptstadt wird die Schweiz bei Olympia in der Gruppe B antreten und es neben den Russen dabei noch mit Tschechien und Dänemark zu tun bekommen. Bei den vergangenen olympischen Winterspielen in Pyeongchang 2018 scheiterte die Nati im Viertelfinal an Deutschland.