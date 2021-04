Mit dem RX-7 Turbo II Cabriolet schaffte es Mazda in die Porsche-Liga

Etwas kann und konnte man Mazda sicherlich nie vorwerfen, nämlich fehlende Stringenz. Von Anfang an waren die Japaner beim Wankelmotor dabei, und sie hielten ihm deutlich länger die Treue als jeder andere Autohersteller. Nach den ersten Modellen wie R-100, Cosmo oder RX-3 waren 1977 bereits 930’000 mit Wankelmotoren ausgerüstete Fahrzeuge verkauft, und dann erschien im März 1978 der RX-7, der insbesondere in den USA zum echten Verkaufsschlager wurde.

Und weil das Auto in den Vereinigten Staaten, wohin der Grossteil der 471’018 RX-7 der ersten Generationen ging, so erfolgreich war, wurde die zweite Generation gleich konsequent auf den amerikanischen Autokäufer ausgerichtet. Er musste damit etwas grösser und vor allem komfortabler werden, durfte aber auch schneller sein als sein Vorgänger.

Neuauflage im Jahr 1985

Mit und ohne Turbo

Mit Charme und Klamauk

In den USA bemühten sie James Garner (u.a. bekannt aus dem Film «Grand Prix», aber auch aus der TV-Serie «Rockford, Anruf genügt»), der die Individualität und Sportlichkeit neben der Preiswürdigkeit in den Vordergrund stellte.

Mehr Leistung und ein Cabriolet

Im Jahr 1988 ergänzte Mazda die Baureihe mit einer Cabriolet-Version und dem leistungsfähigeren Turbo-II-Motor, die Leistung stieg dank Feinoptimierung am Turbolader und dessen Umfeld auf 200 PS bei 6500 Umdrehungen.

Trotz höheren Gewichts (1390 kg) spurtete die Cabriolet-Version beim Test der Automobil Revue im September 1989 in 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als Spitze wurden 239 km/h notiert, als Verbrauch 14,2 Liter pro 100 km registriert. Damit katapultierte sich der Mazda mitten in die Porsche-Liga, ein erheblich teureres Porsche 944 S2 Cabriolet jedenfalls konnte all dies nicht viel besser.