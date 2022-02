Zurück in die Vergangenheit  – Mit diesem Auto startet Alfa-Sauber in die neue Formel-1-Saison

In drei Wochen startet in Bahrain die neue Saison in der Formel 1.

Mit einem ersten Design sorgte das Team aus Hinwil ZH in den letzten Tagen für Furore in der Motorsportwelt: Während der dreitägigen Vorsaison in Barcelona präsentierten sie ein spezielles Camouflage-Design. Dabei handelte es sich aber nicht um die wirkliche Lackierung der neuen Saison. Dieses hielt das Sauber-Team bis am Sonntagmorgen geheim: Der Bolide erscheint in den bewährten Alfa-Romeo-Farben Rot und Weiss.