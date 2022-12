Mit dem I’m cold Make-up siehst du aus wie durchgefroren

Am Winter magst du am liebsten …

Ein Look für alle

Der Trend, der gerade auf Tiktok viral geht, sorgt für den süssen, durchgeforenen Look – ohne, dass du dafür nach draussen musst. Er funktioniert für alle Geschlechter und jeden Teint gleichermassen und ist dabei so einfach, dass selbst Anfänger und Anfängerinnen ihn problemlos nachschminken können. Kein Wunder, hat der Hashtag #imcoldmakeup bei Tiktok inzwischen über 125 Millionen Aufrufe gesammelt.

So funktioniert das Make-up

Für den Look braucht es nicht viele Make-up-Kenntnisse oder Produkte. In nur vier Schritten kannst du aussehen wie frisch zurück vom Winter-Spaziergang.

Im Winter kann der Dewy Look einpacken. Das I’m cold Make-up lebt von einer matten Basis. Am einfachsten erreichst du die mit einem losen Setting Powder (ob ganz natürlich oder über deiner Foundation bleibt dir überlassen). Trage das Puder vor allem in der T-Zone und unter deinen Augen auf und sorge mit einem matten Fixierspray dafür, dass alles den ganzen Tag an Ort und Stelle bleibt. Bronzer und Contour bleiben im Schrank.