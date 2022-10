Mit dem neuen SUV nimmt Polestar Mercedes und Co. ins Visier.

Ohne Protz und Prunk

Zwei Motoren treiben den Polestar 3 an, die Verteilung der Antriebskraft übernimmt eine ausgeklügelte Elektronik variabel. In moderater Fahrweise kann der Heckantrieb kurzzeitig stillgelegt werden, was den Stromverbrauch senkt. Für ein feines Fahrgefühl sorgt eine Luftfederung mit verstellbaren Dämpfern. Insgesamt fünf Radaraugen, ebenso viele Kameras und zwölf Ultraschallsensoren liefern die Informationen für eine beachtliche Reihe von Assistenzsystemen. Als Sahnehäubchen soll Mitte den nächsten Jahres noch ein Lidar-System hinzukommen. Es kombiniert die Fähigkeiten von Laser und Radar, scannt einen weiten Bereich vor dem Auto in 3D-Qualität ab und meldet so viele Details ins Auto, dass drohende Kollisionen und sonstige Gefahren früher erkannt werden als bisher möglich.