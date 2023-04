Wartezeiten: Flughäfen bieten schnelleren Sicherheitscheck

Mit kostenlos buchbaren Terminen für die Sicherheitskontrolle reduzieren zahlreiche Flughäfen die Wartezeit drastisch. In Zürich fehlt dafür das Personal.

Darum gehts Auch diesen Sommer dürfte es ewig lange Wartezeiten an Flughäfen geben.

Jetzt rüsten die Flughäfen auf.

Zeit-Slots für den Sicherheitscheck sollen Abhilfe schaffen.

Das Chaos an den Flughäfen mit Verspätungen und gestrichenen Flügen droht auch diesen Sommer. Gerade erst an Ostern gabs wieder stundenlange Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen.

Letztes Jahr kamen während der Hauptsaison nur 40 Prozent der Flüge rechtzeitig an. Die Warteschlangen an den Flughäfen reichten bis auf die Strassen. Stephan Widrig, Chef des Flughafens Zürich, wurde kürzlich deutlich, als er sagte: «Es wäre naiv, zu meinen, es laufe dieses Jahr deutlich reibungsloser als letztes Jahr.»

Viele Flughäfen versuchen jetzt Abhilfe zu schaffen, um die Abläufe trotz Personalmangels besser zu organisieren. So gibt es am Flughafen BER in Berlin kostenlos vorab buchbare Termine für den Sicherheitscheck.

Wartezeit auf fünf bis zehn Minuten verkürzt

Gäste erhalten einen Zeit-Slot per E-Mail zugewiesen. Wie bei den Fast Lanes für die besseren Klassen, kommen die Gäste über einen getrennten Zugang auf die entsprechende Kontrollspur und vermeiden damit langes Warten, wie die «Welt» schreibt.

Dadurch habe sich die Wartezeit auf fünf bis zehn Minuten verkürzt. Berlin erhöhte erst im März die Anzahl der täglichen Zeit-Slots von 4000 auf 6000. Auch der Flughafen Köln/Bonn bietet die Option. Amsterdam und Frankfurt testen sie, München schloss den Test ab und überlegt sich nun eine Integration.

In Grossbritannien ist der Service bereits so gut wie überall etabliert, nur am grössten Flughafen London-Heathrow funktioniert es derzeit nur für Passagiere mit höheren Tarifklassen oder Vielflieger-Status. Zudem ist auf der Insel der Service nicht gratis, sondern kostet eine Gebühr von umgerechnet bis zu neun Franken.

In Zürich profitieren nur die besseren Klassen

Am Flughafen Zürich sind diese Slot-Buchungen nicht geplant, zumindest für den Moment nicht, wie Sprecherin Jasmin Bodmer-Breu zu 20 Minuten sagt. Nur Business-, First- und verschiedene Vielfliegerkategorien profitieren in Zürich von einer Priority Lane.

Der für die Sicherheitskontrolle zuständigen Kantonspolizei Zürich sei es nicht immer möglich, das geforderte Personalkontingent zu stellen. Deshalb könne es während der Stosszeiten bei der Sicherheitskontrolle «aktuell etwas längere Wartezeiten geben, als man dies von Zürich gewohnt ist», sagt Bodmer-Breu. Der Flughafen sei mit der Kantonspolizei dabei, Lösungen zu finden.

