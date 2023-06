Titan: Mit diesem Game-Controller wird das verschollene U-Boot gesteuert

Ein Überblick, wie die fünf Menschen an Bord leben.

Die Suche nach der Titan ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den fünf Personen geht im 6,7 Meter langen Tauchboot allmählich der Sauerstoff aus. Wie leben die Passagiere an Bord? Ein Überblick:

Steuerung mit Videospiel-Controller

An Bord steuert der Pilot anhand dieser Anweisungen dann mit einem verstärkten und mit AA-Batterien betriebenen Videospiel-Controller.

Stockton Rush, der CEO von OceanGate Expeditions, dem Unternehmen, dem das Tauchboot gehört, erklärte erst kürzlich in einem Interview, dass man zur Steuerung der Titan einen modifizierten Logitech-Gamepad-Controller verwende. Das kleine Tauchboot sollte wie ein Lift funktionieren. «Es sollte nicht viel Geschick erfordern», sagte Rush.

Keine Sitze, keine Fenster

Gute Scheinwerfer

Das gewölbte Bullauge an der Vorderseite soll den Blick auf die «Titanic» ermöglichen. Vom «grössten Aussichtspunkt aller bemannten Tiefsee-Tauchboote» schwärmt das Unternehmen laut BBC. Starke Scheinwerfer an der Aussenseite durchbrechen das pechschwarze Wasser in rund 3800 Metern Tiefe und beleuchten das Wrack.