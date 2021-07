Foto-Falle - Mit diesem Game wirst du selbst Wildlife-Forscher oder Forscherin

Allein in den letzten paar Jahrzehnten haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen 68-prozentigen Rückgang in der Diversität der wild lebenden Tierarten beobachtet. Dennoch fehlen laut CNN mehr als 800 Milliarden Dollar pro Jahr, um zu ermöglichen, dass dieser Rückgang an Tierarten bis ins Jahr 2030 gestoppt wird. Und wie Gautam Shah, IT-Experte und Wildtier-Liebhaber weiss, liegt dies unter anderem daran, dass die Menschen keinen persönlichen Bedarf oder Nutzen darin sehen, den Schutz der Natur und ihrer Biodiversität zu unterstützen.

Suche nach dem Nebelparder

Um dies möglich zu machen, haben die Forschenden um Macdonald an allen Stellen, an welchen der Nebelparder vermutet wird, Kamerafallen aufgestellt. Diese fotografieren aber natürlich alles mögliche, was sich bewegt und nicht nur Nebelparder. So ist über die Jahre hinweg ein Datensatz mit über 6 Millionen Wildtierfotografien entstanden.