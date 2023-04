Doodlen: Nein, das ist kein Gekritzel

1 / 13 Mit diesem «Doodle» holte sich die Bündnerin den Sieg. Privat Julia Hunziker gewann den Schweizer Final des Doodle Wettbewerbs. Red Bull Content Pool / Nicole Rötheli In Zürich wurde der Final am 1. April ausgetragen. Red Bull Content Pool / Nicole Rötheli

Darum geht es Am Wochenende fand der Schweizer Final des Doodle Wettbewerbs statt.

Julia aus Graubünden holte mit ihrer Zeichnung den Sieg.

Dieser kam für die Amateur-Doodlerin überraschend.

Ende Mai wird sie ihr neues Werk am Weltfinale zeigen.

Letztes Wochenende fand der Schweizer Final des globalen Kunstwettbewerbs «Red Bull Doodle Art» statt. Julia Hunziker aus Maienfeld konnte den Wettbewerb für sich entscheiden. Die 25-Jährige setzte sich gegen über 230 Teilnehmende durch. Als beste «Doodlerin» darf sie die Schweiz am Weltfinal des globalen Kunstwettbewerbs vertreten. Die Bündnerin erzählt im Gespräch mit 20 Minuten alles rund um ihre Teilnahme.

Julia zeichnet bereits seit dem Kindergarten. Durch das Studium «Illustration Nonfiction» an der Hochschule Luzern möchte sie ihrem Traum, das Zeichnen zum Beruf zu machen, einen Schritt näherkommen. Die Teilnahme am Doodle Wettbewerb war eine spontane Entscheidung: «Eine Kollegin hat mir den Link zum Wettbewerb geschickt und ich habe mich einfach angemeldet.», so Julia. Viel Erfahrung mit dem Doodeln hatte die 25-Jährige nicht. «Es war mein erstes Doodle-Werk.»

Was ist «Doodeln»? Einfach übersetzt heisst «Doodle» so viel wie «Kritzelei». Doodeln ist etwas, das viele täglich machen, ohne es zu bemerken. Sei es bei einem Telefongespräch oder in einer Sitzung, man schweift ab und kritzelt etwas auf einem Papier neben sich nieder. Diese Kritzeleien haben sich als fester Zeichnungsstil durchgesetzt. Es sind kleine Bilder, die auf eine «unperfekte» Art und Weise gestaltet werden. Typischerweise wird beim Zeichnen ein schwarzer oder blauer Fineliner verwendet. Das Doodeln ist sehr beliebt. Es sieht nicht nur cool aus, sondern hat auch einen positiven Einfluss auf unser Gedächtnis. Laut Studien wird die Erinnerungsleistung durch das Kritzeln verbessert. Wer im Unterricht doodelt, solle sich nachher besser an die Inhalte erinnern können.

Der Sieg kam für die Bündnerin überraschend: «Ich hatte keine Erwartungen, den Wettbewerb zu gewinnen.» Früher hat Julia in der Schule viel gedoodelt. Da bei ihrem Studium nun der Fokus auf dem Zeichnen liegt, kritzle sie weniger. «Beim Doodeln kann man den Gedanken freien Lauf lassen.» Für die 25-Jährige ist es eine entspannende Art zu zeichnen. Weiter erzählt sie, «in der Regel geht man nicht mit einem Plan an das Bild heran».

Hunziker überzeugte mit «viel Liebe zum Detail»

Auf Anfrage von 20 Minuten sagte Andrea Müller, Kommunikationsspezialistin von Red Bull, womit die Gewinnerin die Jury überzeugte. «Das Gewinnerwerk spiegelt genau die Art von Doodles wider, die man während langatmiger Vorlesungen und in Gedanken versunken kreiert», so Müller. «Statt einfacher Kritzeleien wurde ein tolles Gesamtwerk mit viel Liebe zum Detail erstellt». Die Bündnerin überzeugte ausserdem, indem sie «mit der Grösse der einzelnen Elemente spielte».

Viele Vorgaben gibt es für den Wettbewerb nicht. Zur Teilnahme sind alle berechtigt, die mindestens 18 Jahre alt und in einem der Teilnehmerländer wohnhaft sind. Die Doodles müssen entweder schwarz-weiss oder blau-weiss gezeichnet werden, ansonsten können die Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Weltfinal in Amsterdam

Nach dem Schweizer Final wurde Julia ein Mentor zugeteilt. In den nächsten Wochen wird sie mit dem kanadischen Künstler Burnt Toast zusammenarbeiten, wie die Zeitung Südostschweiz schreibt (Bezahlartikel). Zusammen werden sie ein neues Werk für den Final vorbereiten. «Ich freue mich auf das Coaching», so Julia. Eine Idee hat sie noch nicht: «Es ist noch ganz offen», also typisch doodeln. Als Preis für ihren Gewinn erhält sie ausserdem die Reise nach Amsterdam.

Gegenüber 60 andere Finalistinnen und Finalisten muss sich die Bündnerin Ende Mai beweisen. Eine internationale Jury wird dann das beste «Doodle» bestimmen. «Es gibt ein Raster mit klar definierten Kriterien», so Müller. Die Werke werden nach folgenden Punkten bewertet: «Kreativität, die künstlerischen Fähigkeiten sowie die Art und Weise, wie das Stichwort «Loving Life», also Lebensfreude, vermittelt wurde.», so Müller. Wer den Kunstwettbewerb gewinnt, darf gemeinsam mit dem Künstler Burnt Toast live ein neues NFT-Doodle erstellen und verkaufen.

