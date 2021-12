Mit diesem Gerät verwandelst du jedes WC in ein Dusch-WC

Als ich das Paket mit dem Dusch-WC von Geberit bekommen habe, war ich erstmal skeptisch. Dieses Teil soll wirklich auf jedes WC passen, auch auf die sehr alten Modelle, die ich in meiner WG habe? Kann das wirklich so einfach sein?

Einfach Installation, aber ein Stromproblem

Erst beim Strom taucht ein erstes Problem auf: Damit die Technikeinheit das Wasser erwärmen kann, braucht es eine Steckdose in WC-Nähe. Nun wohne ich aber in einem uralten Haus, bei dem die Toiletten vom Badezimmer getrennt sind – und während wir im Badezimmer Steckdosen haben, gibt es in den Toiletten keine. Mist.