Keine gesundheitlichen Bedenken

Nach der Testphase werden Daten der Messungen ausgewertet. Allenfalls kann es auch zu Anpassungen kommen, bevor es zu einem zweiten Test in einem Flexility-Tram kommt. Nach Auswertung des gesamten Tests werde entschieden, ob das System auch in weiteren Fahrzeugserien eingesetzt werde.

Auch BLT präsentiert eine Lösung

Am Desinfektionssystem sind auch Bernmobil und die Zürcher Verkehrsbetriebe interessiert, die sich am Basler Test beteiligen. Auch das Baselbieter Partnerunternehmen der BVB, die Basellant Transport AG begrüsst den Test. Allerdings sei die BLT schon einen Schritt weiter, wie das Unternehmen am Montagnachmittag mitteilte. In den Bussen der BLT kämen schon jetzt hochwirksame Virenfilter zum Einsatz. Bis Ende Mai 2021 werden nun auch die Lüftungsanlagen sämtlicher Tangotrams mit neuen

Hochleistungsfiltern ausgestattet sein.