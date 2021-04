Hard Seltzer mit Flaschengärung - Mit diesem Getränk wollen vier Berner den Sommer erobern

Suchtexperten beobachten den Trend mit Sorge

In den USA spricht man in Zusammenhang mit Hard Seltzer bereits von einem Mega-Trend. Dass dieser nun auch den Weg in die Schweiz finden soll, beobachtet man beim Blauen Kreuz mit Beunruhigung. Gemäss Micha Suter vom Blauem Kreuz Bern Solothurn Freiburg liegt die Gefahr vor allem in der Vermarktung: «Werbung für Hard Seltzer gaukelt der Zielgruppe vor, diese Produkte seien harmlos oder noch schlimmer, sogar gesund.» Dies sei gefährlich, denn kein Alkoholkonsum sei risikofrei – auch wenn Hard Seltzer «nur wenig» Alkohol enthalte. Gerade Junge sieht man beim Blauen Kreuz in Gefahr. Dies wegen dem spürbar steigenden Gesundheitsbewusstsein und Körperkult: «Da erscheint eine leichtere Variante, im Vergleich zu den Kalorienbomben Bier und zuckerhaltigen Cocktails, sehr verlockend.»