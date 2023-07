Oppo Reno 10 Pro: Violettes Wunder

Oppo Reno 10 Pro: Design

Geschwungen, mit markanter Rückseite. So lässt sich das Oppo Reno 10 Pro zusammenfassen. Vorne gibt es das, was man erwartet: Viel Bildschirm und ein Loch für die Selfiekamera. Hinten gibt es einen gigantischen Buckel für die Dreifachkamera. Dieser bietet denn auch ordentlich Gesprächsstoff – denn damit fällt man auf. Ebenso mit der Farbe unseres Testgerätes. Der Hersteller nennt es Glossy Purple. Je nach Licht wechselt die Farbe zwischen einem zarten Lila, einem vollen Violett und einem Silberton mit Blaustich. Das gefällt.

Kamera

Das Aber …

Zum Fotografieren im Pool sollte man das Handy jedoch nicht mitnehmen. Denn es ist nur gegen Spritzwasser geschützt (IP 54), nicht aber gegen das Untertauchen. Das ist zwar gleich viel wie die Vorgänger, hier könnte der Hersteller aber künftig nachbessern. Vor allem, wenn der Fokus so stark auf Fotografie liegt und das Gerät wohl viele Nutzerinnen und Nutzer auch in den Sommerferien ohne Angst vor Schäden brauchen möchten.

Akku

Das Gerät hat zwei in Reihe geschaltete Akkuzellen mit je 2300 mAh und ist in Windeseile voll. In einer halben Stunde pumpt man die Ladung von null auf 100 Prozent – fast schon ein kleines Wunder. Das ist nicht nur für Nutzerinnen und Nutzer interessant, die ihr Gerät so gut wie nie aus der Hand legen.