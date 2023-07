Motorola: Eine Marke, die bei 40-Jährigen Nostalgie auslöst und bei den Jüngeren vielleicht für Stirnrunzeln sorgt. Jetzt hat das kultige Unternehmen, das 2011 aufgespalten und der Mobilteil an Google und 2014 an Lenovo verkauft wurde, ein neues Gerät am Start. 20 Minuten konnte das Motorola Razr 40 Ultra testen. Mit dem Telefon will der Hersteller ein Comeback wagen. Es ist auch als eine Hommage an die Klapphandys des Herstellers aus den 1990er-Jahren zu verstehen. Stichwort: Motorola Startac.