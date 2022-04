Mit dem Elektro-SUV Eletre steigt Lotus ins SUV-Geschäft ein

Mit seiner 2017 erworbenen Tochter Lotus hat der chinesische Vielmarkenkonzern Geely Grosses vor. Die Neuausrichtung der britischen Traditionsmarke haben bereits die beiden Sportwagen Evija und Emira eingeläutet – nun folgt mit dem Eletre ein über fünf Meter langer SUV mit batterieelektrischem Antrieb. Lotus betritt damit in mehrfacher Hinsicht Neuland, handelt es sich doch um den ersten Fünftürer und zugleich den ersten SUV, den die Briten in Serie bauen werden.

Elektrische Topleistung

Vorgestellt wurde der Eletre mit einem zweimotorigen Allradantrieb mit einer Systemleistung von 441 kW/600 PS. Der soll einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden ermöglichen, die Höchstgeschwindigkeit liegt gemäss Hersteller bei 260 km/h. Lotus selbst bezeichnet den Eletre deshalb auch als Hyper-SUV. Um gut 600 Kilometer Reichweite zu gewährleisten, ist ein in 800-Volt-Architektur eingebetteter 100-kWh-Akku an Bord. Dank Schnellladetechnik soll an einer 350-kW-Ladesäule das Nachtanken von 400 Kilometer in 20 Minuten möglich sein.