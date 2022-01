Mit dem STI E-RA Concept will Subaru zur Sportlichkeit zurückfinden

Subaru hat grosse Erfolge im Rallyesport erzielt – doch seit sich der japanische Hersteller 2008 offiziell aus der Weltmeisterschaft WRC zurückgezogen hat, sind lediglich noch privat eingesetzte Imprezas auf den Schotterpisten unterwegs. Und während der kleine japanische Hersteller in Übersee durchaus noch Spassmodelle anbietet, ist in Europa seit einigen Jahren biederes Sparprogramm angesagt.

Aufregende Neuvorstellung

Nun zeigt Subaru, dass da noch immer ein Feuer brennt. An der Tokyo Motor Show stellten die Japaner nicht nur neue STI-Varianten von mehreren Modellen vor, darunter auch vom elektrisch angetriebenen Solterra, sondern setzten mit der Studie STI E-RA einen Eyecatcher in die Messehalle, der es in sich hat. 1088 PS (800 kW) leistet der Elektro-Bolide – und zwar aufgeteilt in vier Motoren, einer an jedem Rad.