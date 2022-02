Oppo Find X5 Pro - Mit diesem Stecker hast du nie mehr Akkusorgen

Kamera

Akku

Kleine Akkus, die schnell leer sind und langsam laden: Das ist die Achillesferse so mancher moderner Handys. Nicht so beim neuen Oppo-Modell. Einerseits hat das Gerät eine Batterie mit 5000 mAh. Andererseits wird das Smartphone mit einem ziemlich klobigen Netzteil geliefert. Dieses kann das Pro-Modell in gerade einmal zwölf Minuten auf die Hälfte laden. Hat man also zum Beispiel noch fünf Minuten Zeit, bevor der Bus fährt, macht das einen grossen Unterschied. In rund 40 Minuten ist das Gerät vollgeladen. Vorausgesetzt man hat eine Steckdose in der Nähe, sind Akkusorgen mit dem neuen Schnellladegerät und dem passenden Handy so Vergangenheit.