In den kühlen Herbstmonaten dient dein Gesicht als blanke Leinwand, auf der du mit Make-up geschickt Akzente setzen kannst . Zum Beispiel mit rotem Lidschatten, wie auf den Laufstegen der Herbst- und Wintermodeschauen gesehen.

Inspiration von der Modebranche

Dass roter Lidschatten nicht gleich roter Lidschatten ist, zeigte das Beauty-Team beim New Yorker Modelabel Monte: Lead-Make-up-Artist Luis Casio konzentrierte sich dabei vor allem auf die Lidfalten der Models und kreierte so einen soften, futuristischen Look.