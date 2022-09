Münchenstein BL: Mit diesem Mini-Sender kamen sie der Asiatischen Hornisse auf die Schliche

In Münchenstein im Kanton Baselland wurde das erste Nest der invasiven Asiatischen Hornisse im Kanton gefunden, wie die Baselbieter Umweltschutzdirektion am Mittwoch mitteilte. Das Nest des Schädlings konnte mittels Radio-Telemetrie geortet werden und wurde entfernt. Das verdächtige Insekt hatten lokale Imker im August den Behörden gemeldet. Die Meldestelle identifizierte es dann als Asiatische Hornisse.

Am 31. August hatte dann eine Taskforce, bestehend aus Spezialistinnen und Spezialisten der Universität Lausanne, des Bienengesundheitsdienstes und der NGO Cabi, zusammen mit den lokalen Imkerinnen und Imkern die Verfolgung der Hornisse aufgenommen, um deren Nest zu lokalisieren. Dafür wurden zwei der Insekten bei den befallenen Bienenstöcken eingefangen. Die Hornissen wurden anschliessend gekühlt, damit man Minisender an ihren Körpern anbringen konnte. Mittels Radio-Telemetrie konnte ihr Rückflug ins mehrere Hundert Meter entfernte Nest anschliessend verfolgt werden.

In der Morgendämmerung des Folgetags konnte ihr Nest dann durch einen professionellen Schädlingsbekämpfer entfernt werden. «Die erfolgreiche Such- und Bekämpfungsaktion ist massgeblich auf das proaktive und vorbildliche Handeln der Imkerinnen und Imker und auf die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten zurückzuführen», so die Bau- und Umweltschutzdirektion.

Ihr Befall bedroht ganze Bienenvölker

Die Asiatische Hornisse wurde erstmals 2004 im Südwesten Frankreichs entdeckt und hat sich seither in mehreren europäischen Ländern ausgebreitet. In der Schweiz hat sie sich 2020 in den Kantonen Genf und Jura angesiedelt. Im Gegensatz zur Europäischen Hornisse ernährt sich die Asiatische vorwiegend von Bienen. Die westliche Honigbiene verfügt aber nicht über eine ausreichende Verteidigungsstrategie, so kann ein Befall im Extremfall ganze Völker auslöschen.