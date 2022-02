Mit dem Megane E-Tech Electric bläst Renault zur «Renaulution»

Renault bläst zur «Renaulution». Mit dieser strategischen Neuausrichtung will Konzernchef Luca de Meo den französischen Autohersteller umkrempeln und voll auf die Elektromobilität ausrichten. Bis 2025 sollen sieben rein elektrisch angetriebene Modelle auf die Strasse kommen, ab 2030 will Renault zum reinen Elektroauto-Anbieter werden – zumindest in Europa.