Lohnrechner - Mit diesem Online-Tool siehst du innert Sekunden, ob du genug verdienst

Das Tool ist benutzerfreundlicher und zeigt Ergebnisse innerhalb weniger Sekunden und mit wenigen Klicks an.

Die Löhne der meisten Beschäftigten in der Schweiz sind seit 2016 kaum mehr gestiegen. Für manche resultierte nach den schwierigen Jahren durch die Folgen der Finanzkrise, der Konjunkturflaute und jetzt der Coronakrise sogar ein Reallohnverlust, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) mitteilt.

Doch die Zeichen stehen gut, dass sich die Schweizer Wirtschaft noch dieses Jahr erholt . Eine gute Zeit also, auf ein besseres Salär zu pochen. «Es lohnt sich immer, den Lohn zu überprüfen, aber wenn es wirtschaftlich aufwärts geht, zeigen die Vorgesetzten mehr Verständnis für eine Lohnerhöhung», sagt SGB-Ökonom Daniel Lampart zu 20 Minuten.

Branchenüblichen Lohn vergleichen

Mit dem Online-Lohnrechner bietet der SGB ein Werkzeug zur Vorbereitung der Lohnverhandlungen. Das Tool fragt Informationen wie Dienstjahre ab und berechnet den individuell Orts- und branchenüblichen Lohn. Die Benutzerführung des Diensts wurde diese Woche überarbeitet. So zeigt der Rechner nun Ergebnisse innerhalb weniger Klicks und in Sekunden an.