Mittelländisches 2023 : Schwingfest kreiert eigenes Lied

Im Mai findet in Frauenkappelen das mittelländische Schwingfest statt. Für den Event haben die Organisatoren eigens einen Song komponieren lassen.

Die Musiker VolXRoX und Kitsch haben in Zusammenarbeit mit den Organisatoren des Schwingfestes ein Lied geschrieben.

Das mittelländische Schwingfest im Mai findet dieses Jahr in Frauenkappelen bei Bern statt.

Im Mai findet das mittelländische Schwingfest statt, dieses Jahr in Frauenkappelen. Erwartet werden mehrere Tausend Besucher, die zuschauen werden, wenn sich die «Bösen» ins Sägemehl werfen und einer von ihnen den Siegermuni abstaubt. Eine Besonderheit des diesjährigen Mittelländischen ist ein eigens dafür produziertes Musikvideo der beiden M undartbands VolXRoX und Kitsch . Im Lied «Mit Liebi für di Böse» werden auf charmante Art und Weise Frauenkappelen und das Festprogramm präsentiert.

Seit Jahren Schwingfans

Simon «Simu» Lüthi, Frontmann von VolXRoX, war hellauf begeistert, als das Organisationskomitee mit der Idee eines Songs für das Mittelländische auf ihn zukam. «Wir sind seit vielen Jahren grosse Schwingfans», so Lüthi zu 20 Minuten. Weil bereits klar war, dass VolXRoX und Kitsch am Schwingfest spielen werden, entschieden sie sich für ein Feature. «Das Organisationskomitee hat die ersten Textzeilen, die sie gerne drin haben möchten und das Motto ‹Mit Liebi für die Böse› geinputtet. Auf dieser Basis haben wir dann angefangen den Text zu schreiben.» Der Song handelt vom Schwingfest und beinhaltet Informationen über das Festprogramm, die voraussichtliche Besucherzahl und was bei den Helfern im Hintergrund abläuft.