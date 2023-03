ESC 2023: «Watergun» lautet der Schweizer Beitrag von Remo Forrer

Mitte Mai geht der grösste Musikwettbewerb Europas in die 67. Runde. Die Schweiz wird vom Toggenburger Remo Forror vertreten, der mit einer Powerballade in Liverpool überzeugen will.

«Watergun» : Remo Forrer tritt mit Antikriegssong für die Schweiz am Eurovision Song Contest an

Für die Schweiz fährt Remo Forrer nach Grossbritannien, wie das SRF bekannt gab. Und zwar mit dem Song «Watergun». Bis es für ihn allerdings nach Liverpool geht, stehen anstrengende Wochen an. Aktuell befindet sich der 21-Jährige in Stockholm, um für seine ESC-Bühnenshow zu proben.

Darum gehts Der Toggenburger Remo Forrer wird vom 9. bis 13. Mai für die Schweiz beim Eurovision Song Contest antreten.

Nun wurde sein Teilnehmersong veröffentlicht. Mit «Watergun» will der 21-Jährige das begehrte gläserne Mikrofon nach Hause holen.

37 Länder treten dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Liverpool an und singen um das begehrte gläserne Mikrofon. Darunter auch Remo Forrer für die Schweiz. «Es ist eine riesengrosse Ehre, die Schweiz, mein Land, vertreten zu dürfen», sagte der Toggenburger im Interview mit 20 Minuten. Am Dienstag gab das SRF nun endlich auch den Teilnehmersong bekannt, mit dem der 21-Jährige Mitte Mai «12 Points» erreichen will.

«Watergun» heisst der diesjährige ESC-Beitrag der Schweiz. Hinter der Powerballade steckt eine starke Message, mit einem Text, der ein Lebensgefühl in starken Bildern vermittelt. In einer Zeile des Refrains heisst es etwa «I don't wanna be a solider / I don't wanna have to play with real blood» – zu Deutsch: «Ich will kein Soldat sein / Ich will nicht mit echtem Blut spielen müssen». Remo wolle damit berühren, wie er im Statement des SRF zitiert wird.

Remos «Appell für Frieden»

«Wir, insbesondere meine Generation, sind heutzutage mit globalen Krisen und Kriegen konfrontiert. Und wir müssen mit Folgen von Entscheidungen leben, die nicht wir getroffen haben», so der Sänger. Das sei frustrierend, dennoch habe er Hoffnung, dass Veränderungen möglich sind. «So sehe ich den Song als einen Appell für Frieden und eine hoffnungsvolle Zukunft.»

Der Schweizer ESC-Beitrag wurde im Rahmen eines «ESC»-Songwriter-Camps geschrieben, das von der Suisa in Zusammenarbeit mit Pele Loriano Productions organsiert wurde. Komponiert wurde der Track von Argyle Singh sowie Ashley Hicklin und Mikolaj Trybulec.

Schweizer ESC-Song gefällt nicht allen

Bei den Fans des Eurovision Song Contest löst «Watergun» kurz nach der Veröffentlichung gemischte Gefühe aus. Eine Userin schreibt in der Kommentarspalte zur Live-Premiere des Songs auf Youtube: «Nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich es schon oft gehört habe.» Eine andere Zuhörerin kommentiert: «Sorry, aber das ist ultra generisch.»

«Ein klassisches ESC-Lied, absolut nichts Neues» oder «Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das beim Autofahren anhören würde. Ein guter Song, aber wahrscheinlich nicht genug, um diesen Wettbewerb zu gewinnen» sind ebenfalls im Live-Chat zu lesen. Viele Fans finden Remos Song zwar besser als den letztjährigen Beitrag, doch die meisten finden, dass es für den Sieg definitiv nicht reichen wird.

Es finden sich aber auch positive Stimmen unter den Kommentaren: «Dieser Song hat es für mich an die Spitze geschafft» und «Was für ein schönes Lied! Es hat Potenzial, ich bin mir sicher.» Remo selbst geht in den Kommentaren nicht darauf ein. Bedankt sich lediglich fürs Zuschauen.

Remo Forrer gewann «The Voice of Switzerland»

Der Musiker ist kein Unbekannter. 2020 gewann er die dritte Staffel der Castingshow «The Voice of Switzerland». Seither hat der ausgebildete Sportartikelverkäufer weiterhin an seiner Karriere als Sänger gefeilt und vier Singles veröffentlicht. «Musik bedeutet alles für mich. Sie gibt mir Kraft und erfüllt mich mit einer grossen Zufriedenheit. Sie begleitet mich den ganzen Tag», meint der 21-Jährige.

Die Erwartungen an Remo Forrer sind definitiv hoch: Nachdem die Schweiz 2019 mit Luca Hännis «She Got Me» den vierten Platz belegte und sich Gjon’s Tears 2021 den dritten Platz ersang, bekam Vorjahreskandidat Marius Bear mit seinem Song «Boys Do Cry» vom Publikum bittere null Punkte. Der Musiker aus Appenzell wurde im Final schliesslich nur 17. Den ersten Platz ergatterte sich die Schweiz zuletzt im Jahr 1988, als Céline Dion (53) für ihren Auftritt mit dem Song «Ne Partez Pas Sans Moi» von der Mehrheit der Teilnehmerländer und der Jury «12 Points» bekam.

Schafft es Remo Forrer ins ESC-Final?

Schweiz tritt bereits im ersten Halbfinal an

Montenegro, Nordmazedonien und Bulgarien stellen in diesem Jahr keinen Act. 2021 wurde Belarus von der Europäischen Rundfunkunion vom ESC suspendiert, seit dem Einmarsch in die Ukraine ist auch Russland ausgeschlossen. Wie jedes Jahr sind die Big Five – Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Spanien – sowie das Gewinnerland – automatisch beim ESC-Finale am 13. Mai dabei. Alle weiteren Länder müssen sich in den beiden Halbfinals – die am 9. sowie am 11. Mai stattfinden – qualifizieren. Die Schweiz tritt bereits im ersten Halbfinal an.

Eigentlich ging die Ukraine als Sieger des Eurovision Song Contests 2022 hervor. Doch aufgrund der Kriegssituation im Land springt Grossbritannien als Gastgeberland ein und trägt den 67. Eurovision Song Contest in der M&S Bank Arena in Liverpool aus. Dabei arbeitet die BBC eng mit Vertretern des ukrainischen Rundfunks Suspilne zusammen, um ukrainische Elemente in die Show zu integrieren. Gemäss der EBU ist das diesjährige Motto «United by Music». Dies soll die Partnerschaft zwischen dem Vereinigten Königreich und der Ukraine demonstrieren.