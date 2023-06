Von Frantic Erfindern: Mit diesem Spiel machst du dir neue Feinde

Die St. Galler Macher des Kartenspiels Frantic haben sich zum ersten Mal an ein Brettspiel gewagt. Wie immer nach dem Motto: Spielerisch neue Feinde machen. Um die Erstproduktion finanzieren zu können, wird nun via Crowdfunding nach Unterstützung gesucht.

Seit zwei Jahren tüfteln Fabian Engeler, Pascal Frick, Stefan Weisskopf und Pierre Lippuner, Spielentwickler der St. Galler Spielschmiede «Rulefactory», nebenberuflich an «Library of Jakkarth», einem tückischen Brettspiel. Darin gilt es, ein magisches Labyrinth zu erkunden, welches während der einzelnen Spielzüge entsteht. Es erinnere an das Spiel «Das verrückte Labyrinth» – sei aber strategischer, fieser und für ein erwachsenes Publikum entwickelt worden.

Ziel des Spiels ist es, fünf Schlüssel zu sammeln, mit welchen man sich Zutritt zu dem umfassendsten Wissen der Welt verschaffen kann. Aber Achtung: In diesem Labyrinth muss man sich nicht nur vor den Mitspielenden in Acht nehmen, sondern auch von den alten Wächtern von Jakkarth. «Diese werden irgendwann aktiv und verfolgen die Spielenden», sagt Pierre Lippuner, Spielentwickler bei «Rulefactory». Speziell sei ausserdem, dass sich das Spielfeld aus einzelnen Karten zusammensetzt und kein festes Spielbrett besteht. «Dadurch ist jedes Spiel einzigartig», so Lippuner.

Idee stammt aus Studien-Projekt

Die Idee zum Spiel stammt ursprünglich von Nils Lange und Endre Banlaki, die an der Zürcher Hochschule der Künste Game Design studiert haben, wo das Spiel im Rahmen eines Studien-Projektes entstand. Durch das Studium haben die beiden Lippuner und somit «Rulefactory» kennen gelernt. Lippuner hat das Spiel dann getestet und bereits nach einer Spielrunde war für ihn klar: «Das Spiel hat Potenzial.»

In den letzten zwei Jahren haben die Spielentwickler jeweils freitagnachmittags an der Weiterentwicklung des Spiels gearbeitet. «Wir haben das Spielerlebnis ausgebaut und weitere fiese Aktionen ausgetüftelt», so Lippuner. Die beiden Autoren des Spiels seien weiterhin am Projekt beteiligt und für die visuelle Gestaltung zuständig.

Erstes Spiel auf Wanderausflug kreiert

2015 kam ihr erstes Kartenspiel «Frantic» auf den Markt, welches spontan auf einem Wanderausflug kreiert wurde. Auf gefaltetem Blockpapier und von Hand beschrifteten Karten bastelten sie eine erste Version. Das Spiel gefiel ihnen so gut, dass sie es auch nach der Wanderung weiterhin spielten und weiterentwickelten. Mit vollem Erfolg: Weltweit hat sich das hinterhältige Kartenspiel rund 500’000 Mal verkauft.

Nun soll das erste Brettspiel in Produktion gehen. Um die Erstproduktion finanzieren zu können, meldeten sie ihr Projekt auf der Crowdfunding-Seite «Kickstarter» an. Ziel ist es, 20’000 Franken zu sammeln – zwei Drittel davon kamen bereits zusammen. Als Belohnung für die Unterstützung warten neben einer Kopie des Spiels auch illustrierte Buchzeichen, selbst gestaltete T-Shirts oder der eigene Name im Regelheft. Bis zum 16. Juni kann das Spiel unterstützt werden. Zwischen September und Oktober soll das Spiel dann in Produktion gehen, sodass es voraussichtlich im März 2024 in den Läden erhältlich ist.

