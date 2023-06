Sexuelle Übergriffe: Mit diesem Tattoo setzt du ein Zeichen an Zürcher Sommer Events

1 / 2 Die Stadt Zürich, die Bar & Club Kommission Zürich und das Caliente! Festival haben eine Tattoo-Aktion auf die Beine gestellt. Stadt Zürich Die drei Motive sollen unterschiedliche Botschaften der Selbstbestimmung, Toleranz und Bewusstsein gegen sexuelle Gewalt verbreiten. Stadt Zürich

Tattoo-Aktion – darum gehts: Mit einer Tattoo-Aktion soll ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe gesetzt werden.

Dafür werden 5000 wieder ablösbare Tattoos am Caliente! Festival und an der Street Parade verteilt.

Das Projekt wurde von der Stadt Zürich, der Bar & Club Kommission Zürich und dem Caliente! Festival lanciert.



Darum geht das Projekt

Sie wollen sich gemeinsam gegen sexuelle Übergriffe stark machen: die Zürcher Bar & Club Kommission, das «Caliente! Latin Music Festival» und die Stadt Zürich. Mit der Aktion «Give your Skin a Voice» werden unterschiedliche Botschaften der Selbstbestimmung, Toleranz und Bewusstsein gegen sexuelle Gewalt verbreitet.

Darauf aufmerksam machen wollen die Involvierten anhand eines wieder ablösbaren Tattoos. Die 5000 Tattoos werden am Caliente verteilt und von der Bar & Club Kommission an der diesjährigen Streetparade. «Es ist ein gemeinsames Zeichen für ein Zürich ohne Belästigungen», schreiben die Initianten am Montag in einer Mitteilung.



Das sagen die Initianten

«Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Formen sexuelle Belästigung haben kann», so Dayana Mordasini von der Stadt Zürich. Seit der Gründung der anonymen Meldeplattform «Zürich schaut hin» haben die Verantwortlichen des Projekts festgestellt, dass es ein Bedürfnis gibt, die als vermeintlich normal geltenden, «kleineren» Übergriffe sichtbar zu machen. «Es werden vor allem Belästigungen mit Worten oder ungewollte Berührungen gemeldet. Ein Beispiel dafür ist ein Mann, der Kussgeräusche gegenüber einer Frau macht», so Mordasini.

Auch Alexander Bücheli, Geschäftsführer Bar & Club Kommission Zürich, erhofft sich mit dieser Aktion ein Zeichen setzen zu können. «Man kann nicht oft genug betonen, dass sexualisierte Gewalt in unserer Gesellschaft nichts zu suchen hat.» Im Zusammenhang mit Partys und Grossanlässen brauche es immer noch Aufklärungsarbeit. «Give your Skin a Voice ist ein cooler Weg, Leute zu erreichen», so Bücheli.

«Sexuelle Belästigung ist out – Grenzen respektieren ist in», heisst es vonseiten des Caliente! Festival. Eine solche Aktion trage auf kreative Art und Weise dazu bei, die Botschaften der Respektierung der eigenen Grenzen dort zu kommunizieren, wo Grenzverletzungen auch häufig vorkommen: im Nachtleben, an Festen und Festivals, wenn Alkohol konsumiert werde und die Grenzen zwischen Flirt und Belästigung nicht immer klar seien.



Das sagt das Frauen-Nottelefon Winterthur

Über die Aktion zeigt sich die Opferberatungsstelle «Frauen-Nottelefon Winterthur» erfreut. Visualisierungen, wie in diesem Fall Tattoos, können hilfreich sein, das Bewusstsein für sexuelle Übergriffe zu erhöhen. «Wir haben am Frauenstreik QR-Codes verteilt mit der Website ‹Frauen-gegen-Gewalt›, welche Frauen Beratungen anbietet. Viele Frauen kontaktierten uns aufgrund dieser Aktion», sagt Brigitte Kämpf vom Frauen-Nottelefon Winterthur.



Ganz allgemein sei es wichtig und richtig, immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen. «Nur so können wir es vielleicht erreichen, dass das Nachtleben in Zukunft zu einem übergriffsfreieren Ort wird», so Kämpf.