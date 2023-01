CES 2023: Die kuriosesten Gadgets aus Las Vegas

Neu an der CES: Das Kopfband Frenz AI will beim Schlafen helfen. Entwickelt wurde es von der Firma Earable Neuroscience.

In Las Vegas findet jedes Jahr die Consumer Electronics Show (CES) statt. Die Fachmesse für Elektronik ist eine der grössten weltweit. In diesem Jahr sind mehr als 1400 Unternehmen angereist, um ihre Produkte zu zeigen. Zu sehen ist eine Vielzahl an Neuigkeiten aus der Tech-Branche, darunter befinden sich auch immer einige kuriose Gadgets. Eine Auswahl von diesem Jahr findet sich oben in der Bildstrecke. Die CES findet vom 5. bis 8. Januar statt.